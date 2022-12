Zahlreiche Unternehmen aus dem Altkreis Bernburg präsentieren sich Jobsuchenden bei Karrieremesse

Von Zuckerwerk bis Stadtverwaltung war bei der Karrieremesse in Staßfurt alles vertreten. Was die Unternehmen zu bieten hatten und wie junge Leute beruflich in der Region gehalten werden sollen.

Bernburg/Stassfurt/MZ - Seit mehreren Jahren ist es eines der Kernziele der Kreisverwaltung, junge Menschen langfristig beruflich an den Salzlandkreis zu binden. Helfen sollen dabei auch Messen und Angebote, die eine berufliche Zukunft in der Region schmackhaft machen. Nach zwei Jahren Corona-Pause fand am Dienstag erneut die Berufsfindungsmesse im Staßfurter Sparkassenschiff an der Lehrter Straße in Staßfurt statt.