Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bernburg/MZ - Bis Mitte August haben 13 internationale Gäste in Bernburg ein vorübergehendes Zuhause gefunden. Sie alle nehmen in Zusammenarbeit mit dem Verein Internationale Begegnung in Gemeinschaftsdiensten (IBG) und dem Amt für Kinder- und Jugendförderung der Stadt Bernburg am 22. internationalen Work-Camp vom Klubhaus der Jugend teil. Auf dem Plan stehen für die Gäste neben kulturellen Unternehmungen auch ehrenamtliche Arbeiten.