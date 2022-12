Jäger haben in der Nähe von Baalberge und Zepzig zwei Rehe gefunden, die offenbar einer Wolfsattacke zum Opfer fielen. Was die Experten vermuten.

In Deutschland ist die Wolfsdichte europaweit am höchsten.

Bernburg/MZ - „Das ist eindeutig ein Wolfsriss.“ Siegmar Pöhlke ist sich ganz sicher. Der erfahrene Jäger kennt sich aus und weiß die Zeichen zu deuten, die beweisen, dass das Reh einer Wolfsattacke zum Opfer gefallen ist. „Getötet wurde es durch einen Kehlbiss“, sagt Siegmar Pöhlke. Zwei offensichtliche Angriffe von Wölfen auf Rehe haben die Jäger in den vergangenen Tagen entdeckt. Am Sonntag, 4. Dezember, wurde ein getötetes Tier in der Nähe einer ehemaligen Halde bei Zepzig gefunden. Das zweite einen Tag später, am Montag, an der Landstraße nahe der Ziegelei in Baalberge.