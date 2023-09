In der alten Saalemühle in Alsleben sind 24 neue Wohnungen entstanden. Auch der Verein Kids ist mit einer Wohngruppe in die erste Etage eingezogen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Alsleben/MZ - Genau so hat Lena sich ihr Zimmer vorgestellt. Seit gut sechs Wochen wohnt die 14-Jährige in der alten Saalemühle in Alsleben – und ihr Zimmer hat sie mit eingerichtet. Lena gehört zur Wohngruppe „Saale-Kids“ des Vereins Kids, der hier die erste Etage gemietet hat und am Freitag offiziell Einweihung feierte. Die Wohngruppe in Alsleben ist eine von insgesamt neun beim Verein Kids. Auch andere Mieter sind bereits in das alte Mühlengebäude am Saale-Wehr, das in den vergangenen zwei Jahren umgebaut und saniert wurde, eingezogen. Insgesamt sind in dem aus dem 19. Jahrhundert stammenden südlichen Teil der Mühle 24 Wohnungen mit Wohnflächen zwischen 30 und 100 Quadratmeter entstanden. Die Bindewald & Gutting Saalemühle oHG hatte dafür einen Millionenbetrag investiert. Genaue Zahlen möchte Michael Gutting nicht nennen. Auf jeden Fall sei es teurer geworden, als anfangs geplant, unter anderem durch Bauverzögerungen wegen Corona und der Inflation.