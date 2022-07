Wohnen mit Brocken-Blick am Stadtrand von Bernburg

Bauplätze in der Saalestadt sind rar. Wo in den nächsten Jahren vielerorts neue Grundstücke erschlossen werden.

Detlef Nelke mit dem Parzellierungsplan für das neue Wohngebiet „ehemalige Junkerssiedlung“ am westlichen Stadtrand.

Bernburg/MZ - Gleich zwei Brocken lassen sich aus der exponierten Lage auf der Anhöhe am westlichen Stadtrand bestaunen - der Bullenstedter, die höchste Erhebung im Umkreis von Bernburg, und der „echte Brocken“, der Harzgipfel. Drei Baugrundstücke sind hier bereits verkauft, 27 weitere warten noch auf ihre neuen Eigentümer. In die ehemalige Schulze-Boysen-Siedlung am Keßlerturm − im Bernburger Volksmund eher unter dem früheren Namen Junkerssiedlung bekannt − kehrt bald das Leben zurück.