Wohnen in Impfstation: Neue WG in Bernburg hat Platz für sechs junge Autisten

Bernburg/MZ - Nichts mehr mit Spitzen, Ärzten in weißen Kitteln und Wartezimmerromantik. In Bernburgs einstiger Impfstation, in der noch im vergangenen Jahr viele hunderte Ampullen zum Schutz gegen das Coronavirus an die Bernburger verabreicht wurden, ist es nun richtig gemütlich geworden. Mit anthrazit gestrichenen Wänden, gedämpftem Licht und modernen Möbeln. Am Freitag ist die neue Wohngruppe für Autisten eröffnet worden, die insgesamt sechs Betroffenen Platz bietet.