Wohlsdorfer packen an: Flüchtlinge aus der Ukraine in Wohnungen untergebracht

Wohlsdorf/MZ - Als Hannelore Hausmann vergangene Woche zum Grillfest im Bürgerhaus in Wohlsdorf lädt, kommen sie alle. Die Ukrainer, die in der Region vor dem Krieg in ihrer Heimat Schutz suchen. Und die Helfer, die sich um Unterkunft, Behördengänge und Alltagsprobleme der Neuankömmlinge kümmern. Es sollte eine Geste sein, um die Kriegsflüchtlinge willkommen zu heißen, sagt Hausmann. „Damit sie hier ankommen können, sich alle kennenlernen.“ Die Idee hat gefruchtet: „Sie haben sich sehr gefreut und auch bedankt“, berichtet sie. Dafür haben sie gute Gründe.