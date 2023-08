Die Stadt Bernburg hat die Sommerferien für zahlreiche Baumaßnahmen in den Einrichtungen genutzt. Wie es in den kommenden Monaten weitergeht.

Christian Thol wechselt die Trinkwasserleitung in der Diesterweg-Grundschule in Bernburg.

Bernburg/MZ - Nach sechs Wochen Sommerferien sind die Schüler auch in der Region Bernburg am Donnerstag wieder in ihre Klassenräume zurückgekehrt. Manch einer wurde dabei auch mit Neuheiten empfangen. Unter anderem wurde in Bernburgs Grundschulen kräftig investiert. Denn während die Jungen und Mädchen ihre Ferien genießen konnten, wurde in den Häusern vielerorts Hand angelegt.