Forderung nach neuer Halle

Erste Weichen sind gestellt - So bereitet sich der VC Bitterfeld-Wolfen auf die erste Liga vor

Aufsteiger VC Bitterfeld-Wolfen wagt den Aufstieg und gibt erste Einblicke in die Vorbereitungen auf seine Premierensaison in der 1. Bundesliga. Warum eine neue Halle so wichtig ist.