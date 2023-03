Immer mehr dieser Nager machen sich vor allem an den Flüssen in der Region Bernburg breit. Doch das bringt auch Gefahren und Ärger mit sich.

Bernburg/Ilberstedt/Lebendorf/MZ - Sie sind die Baumeister des Waldes und nicht gerade bei jedem beliebt – Biber. Sie machen sich auch in der Region rings um Bernburg immer weiter breit und hinterlassen ihre Spuren. Vor allem an Bäumen und Bächen. Davon kann auch Ilberstedts Bürgermeister Lothar Jänsch (parteilos) ein Liedchen singen: „ In den vergangenen Jahren haben sie die Biber von der Saale über die Wipper bis nach Güsten ausgebreitet.“ Er selbst habe sogar Obstbäume an die Nagetiere verloren: „Einen Pfirsich- und einen Pflaumenbaum haben sie kaputtgenagt“, berichtet er. Mittlerweile habe er neue Bäume, aber diese mit einem Zaun vor den hungrigen Wassertieren geschützt. Denn die fressen vor allem junge Bäume und mit Vorliebe Weichholz. Im Ilberstedter Wippertal stünden deswegen überwiegend Pappeln auf dem Speiseplan der Nager.