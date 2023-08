Am Freitag gegen 14 Uhr ist ein 73-Jähriger aus einer Senioreneinrichtung in Bernburg verschwunden. Jetzt sucht die Polizei den Mann, von dem ihr allerdings kein Bild vorliegt.

Bernburg - Die Polizei des Salzlandkreises hat am Freitagabend eine Suchmeldung nach einem Vermissten herausgegeben. Von dem 73-jährigen Karl K., der sich bis zum Zeitpunkt seines Verschwindens in einer Betreuungseinrichtung für Senioren in Bernburg aufgehalten habe, liege allerdings kein Lichtbild vor. Aus der Einrichtung sei der Mann etwa gegen 14 Uhr verschwunden. Seitdem sei sein Aufenthaltsort unbekannt, so die Polizei.

Schwarze Turnschuhe mit roter Sohle

Der Vermisste wird von der Polizei wie folgt beschrieben: Er sei 1,80 Meter groß und 85 bis 90 Kilogramm schwer. Zum Zeitpunkt des Verschwindens habe er eine blaue Sporthose sowie eine blaue Sportjacke und schwarze Turnschuhe mit roter Sohle getragen. Die vermisste Person habe dunkle Haare und einen dunkelgrauen Bart.

Wer Angaben zum Aufenthaltsort der vermissten Person machen kann, solle sich melden. Sämtliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Salzlandkreis unter 03471/379-0, aber auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.