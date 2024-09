Bernburg/MZ. - Immer wieder werden Fahrräder in Schönebeck gestohlen. Hier und in den meisten Städten auch sind Räder bei Dieben eine beliebte Beute. Allein auf Facebook haben seit dem 1. September mindestens vier Schönebecker den Diebstahl ihres Rades bekanntgegeben und um Hinweise gebeten. Demnach wurden am 1. September gleich zwei Räder gestohlen, am 2. September wurde ein Rad samt Schloss aus einem Keller entwendet. Am 4. September soll dann ein Fahrrad am helllichten Tage an der Straße gestohlen worden sein.

