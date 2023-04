Wie der Bernburger zum Taekwondo gefunden hat und welche Premiere am Samstag in der Sporthalle am Eichenweg stattfindet.

Bernburg/MZ - Fußtechnik (tae), Handtechnik (kwon) und Weg (do) – oder einfach Taekwondo. Diese Kampfsportart, die seit 2000 olympisch ist, wird am Samstag, 10 Uhr, Gäste aus Schönebeck, Barby, Magdeburg, Aken, Halle und Weißenfels zu einer Premiere in die Bernburger Sporthalle am Eichenweg locken. Erstmals findet ein Breitensport-Lehrgang der Taekwondo Union Sachsen-Anhalt (TUSA) in der Saalestadt statt.