Die Chance einer 90-Millionen-Euro-Investition sorgt in der Politik in Könnern nicht gleich für lautstarken Applaus. Wie die Anlage, die Bioethanol und Bioerdgas gewinnen soll, funktioniert und welche Fragen für den Stadtrat noch offen sind.

Warum Biokraftstoff aus Resten in Könnern nicht für Begeisterung sorgt

Bioethanol und Bioerdgas soll in der neuen Anlage gewonnen werden, die in Könnern enstehen könnte.

Könnern - Könnern ist attraktiv. Zumindest auf Investoren übt die Kleinstadt am südlichen Zipfel des Salzlandkreises eine magische Anziehungskraft aus. Diese geben sich überspitzt gesagt fast die Klinke der Rathaustür in die Hand. Die hervorragenden Infrastrukturbedingungen durch die in unmittelbarer Nähe liegende A 14 sind sicherlich ein Grund.