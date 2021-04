„Wir müssen das Team nach und nach verjüngen“

Trainer verteilte per Videokonferenz wieder Aufgaben. „Wenn du so lange keinen Ball in der Hand hattest, brauchst du längere Vorbereitung.“

Bernburg - „Ich hatte ein paar Tage Urlaub.“ Es klingt schon fast entschuldigend, als Martin Ostermann zurückruft. Reisen sei zwar im Moment nicht möglich, aber das Diensthandy wird trotzdem lautlos gestellt und kommt in die Ecke. So ist es Brauch beim Landestrainer des Handballverbandes Sachsen-Anhalt. Weil Landestrainer zu sein aber mehr Schreibtischarbeit sei, „als sie sich vielleicht vorstellen können“, ist Ostermann auch Bernburger Coach.

Und beim Drittligisten SV Anhalt hat der Magdeburger jetzt seinen Vertrag verlängert. Obwohl Magdeburger? „Ich bin Sachsen-Anhalter“, sagt der 36-Jährige. In Köthen habe er gespielt, war in Halle auf der Sportschule, an der Saale Trainer beim HC Einheit in der Dritten und Vierten Liga, dann Coach der A-Jugend des SC Magdeburg in der Bundesliga, später bei den Youngstern.

Sechs Jahre wohne er jetzt schon wieder in der Landeshauptstadt. Dass es mit einer großen Karriere als Spieler nichts geworden ist, hat mit einer Kreuzbandverletzung aus Köthener Zeiten zu tun. „Ich habe immer noch Probleme mit dem Knie.“ Jetzt habe er allerdings Probleme mit der „Nebelwand Corona“.

Keiner wisse im Moment zu sagen, wann es losgeht mit der nächsten Saison. Die aktuelle ist in der Dritten Liga abgebrochen. „Wir sind ja seit Dezember komplett raus.“ Und damit meint Ostermann nicht nur den Spielbetrieb, sondern auch das Training. Jetzt aber hat er in einer Videokonferenz wieder Aufgaben an alle verteilt.

Denn sollte, so ist der momentane Stand, die neue Saison im August beginnen, müsse das Team Mitte Mai wieder ins Training einsteigen. Und zwar unter dem Hallendach. „Wenn du so lange keinen Ball in der Hand hattest, brauchst du eine längere Vorbereitung, um wieder das Gefühl für Ball und Spielfläche zu bekommen“, sagt der Trainer.

Von der Belastung für Muskeln, Bänder, Sehnen und Gelenke mal ganz abgesehen. Peu-à-peu hochfahren also. Um dann, wenn es darauf ankommt, im Rhythmus zu sein. Und der heißt beim Drittligisten: Viermal Training pro Woche plus eine Partie an den Wochenenden.

„Vielleicht machen wir dann zwischendurch noch mal zwei Wochen Pause“, so der einstige Linksaußen, der seit Februar 2017 für die Geschicke des Drittligisten verantwortlich zeichnet. Was ihn einst bewogen hat, den Job an der Saale anzunehmen? Den ersten Punkt hat Ostermann bereits angesprochen: Vom Schreibtisch wieder an die Seitenlinie. Der zweite: „Hier in der Halle herrscht eine unbeschreibliche Stimmung. Kein Gegner kommt gern nach Bernburg und die Zuschauer haben uns schon zu so manchem Sieg getrieben“, sagt er.

Gleichwohl habe es auch schwierige Phasen gegeben. Denn immer, wenn es in den vergangenen Jahren um den Klassenerhalt ging, war Anhalt mittendrin. In dieser Saison indes lief es richtig gut. Fünf Spiele, drei Siege, ein Unentschieden, eine Niederlage - Platz fünf.

„Leider haben wir keine Möglichkeit zu sehen, wo wir am Ende gestanden hätten“, bedauert Ostermann den Saisonabbruch. Denn die Mannschaft habe großen Ehrgeiz an den Tag gelegt und nach einem etwas holprigen Start später gut harmoniert. Für die Zukunft hat Ostermann klare Vorstellungen. „Wir müssen das Team nach und nach auch verjüngen und Talente einbauen“, sagt er.

Denn Radek Sliwka hat seine Laufbahn beendet, Steffen Coßbau steht nur noch sporadisch zur Verfügung und dieser oder jener wird aus verschiedenen Gründen nicht immer zu jedem Training kommen können. Aber da ist Ostermann, der sich auch für andere Sportarten interessiert, optimistisch.

Was er besonders liebt? Ausgedehnte Spaziergänge mit der Freundin in Magdeburg. Da wird das Handy dann abgeschaltet und kommt in den Schrank. Bis zum Rückruf, der dann fast wie eine Entschuldigung klingt. (mz/lied)