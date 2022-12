Windlicht mit Nienburger Skyline

Nienburg/MZ - Das weihnachtliche Markttreiben auf dem Platz vor dem Nienburger Rathaus hatte am ersten Adventssamstag kaum begonnen, da waren die Windlichter auch schon wieder fast ausverkauft. Sie wurden Alice Jahn förmlich aus den Händen gerissen. Die neueste Kreation aus der Töpferwerkstatt des Kinder- und Jugendzentrums vom Rückenwind-Verein in der Johannisstraße kam bei den Besuchern des Weihnachtsmarktes sehr gut an. „Ich war froh, dass ich eine Kundin dazu überreden konnte, ihr Windlicht noch an unserem Stand zu lassen, damit ich noch was zum Zeigen habe“, sagt die Leiterin des Kinder- und Jugendzentrums, die sich darüber freut, dass sie mit ihrer neuesten Arbeit offensichtlich den Geschmack der Nienburger getroffen hat.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1 € Sparabo MZ+ MZ+6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt MZ+ kennenlernen und 3 Tage >>testen<<.