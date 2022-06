Wiederholte Rotlicht-Verstöße fordern auf Ampelkreuzung in Bernburg viele Verletzte

Im Norden der Stadt hat es in drei Jahren an einer Stelle 23 Mal gekracht, häufig mit Personenschaden. Landesstraßenbaubehörde sieht dennoch keinen Änderungsbedarf bei Schaltphasen.

Bernburg/MZ - Nachdem der Pritschenwagen mit voller Wucht in die Seite des VW gekracht ist, gleicht die Bernburger Ampelkreuzung an der Magdeburger Chaussee einem Trümmerfeld. Der 38-jährige Unfallverursacher, der auf der zweistreifigen Bundesstraße 185 in Richtung Autobahnkreuz unterwegs war, hatte offenbar nochmals Gas gegeben, um rechtzeitig über die Kreuzung zu kommen. Doch die Ampel war längst auf Rot umgesprungen. Ein aus Richtung Strenzfeld kommender VW-Fahrer, der bar jeder Ahnung nach dem Umspringen auf Grünlicht auf die Kreuzung rollt, wurde durch die Wucht des Aufpralls schwer verletzt. Der 54-Jährige muss wie seine ein Jahr jüngere Beifahrerin ins Uniklinikum Magdeburg gebracht werden. Das Drama, das sich am Nachmittag des ersten Sonntags im Februar abgespielt hat, ist nicht das erste an dieser Stelle. Das wirft Fragen zur Ampelschaltung auf.