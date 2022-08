Wieder Unfall auf Kreuzung am Chausseehaus Plötzkau

Plötzkau/Cörmigk/MZ - Immer wieder hat es auf der Kreuzung der Landesstraßen 146 und 149, die Baalberge mit Cörmigk und Biendorf mit Plömnitz verbinden, gekracht. Bereits 2016 wollte das Land deshalb dort einen Kreisverkehr bauen. Nun, sechs Jahre sind ins Land gegangen, steht der Kreisel-Bau kurz vor der Vollendung. In drei Wochen soll er eingeweiht werden. Auf einen Kreisverkehr hofften die Anrainerkommunen der unfallträchtigsten Kreuzung im Altkreis Bernburg bislang vergeblich. Allein in den zurückliegenden knapp fünf Jahren haben sich laut Polizei-Statistik am Plötzkauer Chausseehaus 13 Verkehrsunfälle ereignet, achtmal kamen Menschen zu Schaden. Die Horrorbilanz: zehn Schwerverletzte und zwei Leichtverletzte. Zum Vergleich: An der Kreuzung, die das Land derzeit in einen Kreisel verwandelt, gab es im selben Zeitraum lediglich einen Unfall mit einem Leichtverletzten.