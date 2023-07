Die Ortsdurchfahrt in Gerbitz wird im Auftrag des Unternehmens Solvay komplett erneuert. Wie weit die Arbeiten momentan fortgeschritten sind.

Wie weit die Arbeiten an der Durchfahrtsstraße in der Einheitsgemeinde Nienburg fortgeschritten sind

Straßenbau in Gerbitz

Zurzeit wird die Kreuzung von Bernburger Straße und Nienburger Allee in Gerbitz ausgebaut.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Gerbitz/MZ - In den vergangenen Jahren mussten die Gerbitzer immer wieder längere Umwege in Kauf nehmen. Grund waren die Straßenbaumaßnahmen, die momentan immer noch laufen. Doch ein Ende ist in Sicht. Zufahrtsstraßen und Ortsdurchfahrt werden komfortabler, die alten Kopfsteinpflasterstrecken verschwinden nach und nach.