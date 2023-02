Bernburg/MZ - Früher verstieß es gegen den Ehrenkodex, jemanden zu treten, wenn er am Boden liegt. Die Hemmschwelle ist aber erheblich gesunken: Immer häufiger landen Fälle von enthemmter Gewalt vor Gericht. So etwas wurde jetzt vor dem Amtsgericht Bernburg auch einem 34-jährigen gebürtigen Hallenser vorgeworfen – in Tateinheit mit Sachbeschädigung. Der Mann soll laut Anklage am 10. Februar 2022 einem 36-jährigen Bernburger mehrere Faustschläge verpasst haben. Als das Opfer umfiel, bearbeitete er es mit Fußtritten im Rücken- und im Kopfbereich. Dabei habe der Angreifer seinem Opfer das Handy aus der Hand gerissen und anschließend kaputt getreten.