Wie viele Paare sich am 22.2.22 im Altkreis Bernburg trauen

Bernburg/Güsten/Könnern/Nienburg/ MZ - Man kann es für romantisch halten oder eben auch nicht: Fakt ist, dass ein Schnapszahldatum meistens besser im Gedächtnis bleibt als jedes andere Datum. Besonders, wenn es um den eigenen Hochzeitstag geht. In diesem Jahr gibt es zwei solcher Schnapszahltermine: Der 2.2.22 und der 22.2.22. Während andernorts - etwa im Harz oder in Magdeburg einen regelrechten Ansturm auf diese Termine gibt, ist das Interesse im Altkreis Bernburg eher verhalten. Immerhin drei Anmeldungen gibt es in Bernburg. Und das an einem Dienstag, der für gewöhnlich kein besonders beliebter Tag zum Heiraten ist.