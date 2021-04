Wie stehen die Chancen für einen Naturspielplatz?

Neben dem historischen Schafstall in Grimschleben könnte ein Spielplatz gebaut werden.

Grimschleben - Mathias Henning-Kersten blickt mit Zuversicht in die Zukunft. Denn der Nienburger Linke-Stadtrat, der am Sonntag, 6. Juni, neben der Amtsinhaberin Susan Falke (parteilos) und Patrick Hölscher (SPD) zur Wahl um das Amt des Bürgermeisters antritt, hatte sich für einen Naturspielplatz im Nienburger Ortsteil Grimschleben starkgemacht. Es sei alles auf den Weg gebracht, kommentiert er den aktuellen Stand.

Die Abstimmung erfolgte mit der Planerin, dem Bürgermeister der Gemeinde Petersberg und einer Gartenbaufirma. Am 24. März habe der fertige Entwurf vorgelegen. Am Petersberg wird ein ähnliches Projekt geplant und steht auf der Prioritätenliste des Fördermittelgebers, der Lokalen Arbeitsgruppe (LAG) Unteres Saaletal-Petersberg, ganz vorn.

Dieses nahm Henning-Kersten als Vorbild für sein Projekt, das er nun vorbereitet hat, um es bei der LAG einzureichen. Doch die Fläche in Grimschleben neben dem historischen Schafstall, der nach Plänen von Christian Gottfried Heinrich Bandhauer 1827 errichtet wurde, gehört der Stadt. Der Antrag liegt deshalb zur weiteren Bearbeitung bei der Verwaltung, so Henning-Kersten. Zur konkreten Antragstellung der Fördermittel sei allein die Eigentümerin der Fläche berechtigt.

Das stimmt, bestätigt Bürgermeisterin Susan Falke. Darum haben die Verwaltung den Antrag auch bereits am 8. April gestellt, um die Frist zu wahren und um berücksichtigt zu werden, wenn eine Entscheidung getroffen wird. Das erfolgte indes ohne weitere Rücksprache mit Henning-Kersten und der Planerin, was beim Linke-Stadtrat für Unverständnis sorgte.

Man hätte doch mal nachfragen können, um der Planerin die Chance zu geben, ihre Idee für den Naturspielplatz darzulegen, sagt Henning-Kersten. Das sei aber noch gar nicht nötig, entgegnet die Bürgermeisterin. Denn im jetzigen Stadium reiche eine kurze Erläuterung, um erst einmal die Frist zu wahren.

Der Entwurf ist nach allen notwendigen rechtlichen Maßstäben entworfen worden, so Henning-Kersten. Die Planerin plane glücklicherweise regelmäßig Spielplätze und habe dementsprechend große Erfahrung. „Schade ist in diesem Zusammenhang, dass sich bis jetzt niemand bei ihr gemeldet hat“, betont Henning-Kersten noch einmal. Sie wolle sich unbedingt in die weitere Planung einbringen. „Ich hoffe, die Stadt nimmt dieses Angebot noch an“, meint der Nienburger.

Es geht um viel, denn es gibt bei Erfolg eine Förderung von 90 Prozent. Bei einem momentan geplanten Finanzvolumen von 175.000 Euro für den Naturspielplatz in Grimschleben wäre das eine nicht unerhebliche Summe. 17.500 Euro beträgt der Eigenanteil der Stadt, der über Spenden gedeckt werden könne, so Henning-Kersten. 2.500 Euro seien schon vorhanden durch die Spenden seiner Familie und einer weiteren.

Der Ball liege nun bei der Stadt Nienburg. Es müsste eigentlich von Vorteil sein, dass die Bürgermeisterin selbst im Entscheidungsgremium der LAG sitzt, mutmaßt Henning-Kersten. Dem kann die Bürgermeisterin nicht zustimmen. Sie habe nur eine Stimme und es gebe hier sehr viel mehr zu beachten. Jedes Projekt werde geprüft.

Doch nimmt Henning-Kersten für sich in Anspruch, dass die Frage erlaubt sein müsse, warum erst ein Außenstehender wie er auf solche Fördertöpfe hinweisen müsse. „Ich hoffe inständig, dass das Projekt nicht nur deswegen scheitert, weil es vom Falschen angestoßen wurde“, befürchtet er.

Daran, so ist sich Susan Falke sicher, werde es nicht scheitern - eher an einer Haushaltslage, bei der sich jetzt schon abzeichnet, dass sie schwieriger geworden ist. Und natürlich müsse auch der Stadtrat hinter dem Projekt stehen. (mz/ab)