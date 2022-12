Wie sich Betriebshof der Saalestadt für Eis und Schnee rüstet

Bernburg/MZ - Der Blick geht für Andrea Hempel, Leiterin des Bernburger Betriebshofes, immer wieder zur Vorhersage des Wetterdienstes. Und die große Frage ist: Fällt an diesem Wochenende Schnee in und um Bernburg? Und vor allem: Bleibt er liegen? Es ist die erste längere Frostperiode in diesem Winter, doch die Mitarbeiter des Betriebshofes haben in dieser Woche die letzten Handgriffe erledigt, um bestens auf den Wintereinbruch vorbereitet zu sein.

