„Nest in Gefahr“ heißt das Stück, das die Mitglieder einer Arbeitsgemeinschaft vor Eltern und Mitschülern zeigen.

Förderschule „Lebensweg“ in Bernburg

Leonie (13, von links) spielt in dem Musical die Ameise, Romy (16) das Eichhörnchen und Sophie (12) den Raben.

Bernburg/MZ - Die Aufregung war groß bei den Schülern, berichten die Lehrerinnen Katrin Hänse und Steffi Richter. Und das ist auch verständlich, schließlich stehen sie nicht jeden Tag auf einer Bühne vor Publikum. Am Ende jedoch wurden ihre Mühen mit viel Applaus belohnt. „Nest in Gefahr“, heißt das Umweltmusical, das die Schüler der Arbeitsgemeinschaft (AG) Theater und Chor der Förderschule für Geistigbehinderte „Lebensweg“ wochenlang einstudiert und schließlich mehrere Male kostümiert und vor passender Kulisse in der Aula vor den Eltern, aber auch Mitschülern aufgeführt haben. „Hier erleben die Eltern ihre Kinder noch einmal ganz anders als zu Hause“, sagt Steffi Richter, die die AG zusammen mit Katrin Hänse leitet. 14 Mitglieder zwischen neun und 18 Jahren hat die AG zurzeit.