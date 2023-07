Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bernburg/MZ - Die Klingel hatte zur großen Hofpause noch gar nicht geläutet. Trotzdem tummelten sich auf dem Schulhof der Franz-Mehring-Schule bereits in Scharen die Dritt- und Viertklässler – und zwar in ihrem Sportzeug. Der SV Anhalt Bernburg hatte nach der ersten Auflage am Freitag, 30. Juni, nun am Dienstag kurz vor den Ferien auch noch den zweiten Teil des Handball-Aktionstages an der Bildungseinrichtung durchgeführt.