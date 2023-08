Klangschalen für das Wohlbefinden Wie Marlitt Geyer aus Peißen nach Harmonie sucht

Die ehemalige Chorsängerin Marlitt Geyer aus Peißen will mit Klangschalen für Wohlbefinden sorgen. Was bei der Anwendung genau passiert. Und wie sie auf diese Idee gekommen ist und was ihre eigenen Kompositionen dabei für eine Rolle spielen.