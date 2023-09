Bundesweit ist am Donnerstag der nunmehr dritte Ernstfall erprobt worden. Wie er in der Region Bernburg ablief und welches erstes Fazit die Verantwortlichen ziehen.

Bernburg/MZ - Pünktlich um 11 Uhr schrillten vielerorts die Smartphones mit einem unbekannten Warnton los, auf dem Display erschien der Hinweis: „Probewarnung! Es besteht keine Gefahr.“ Anders als in der Vergangenheit scheint es in der Region Bernburg keine größeren Pannen beim dritten bundesweiten Warntag gegeben zu haben. Die Integrierte Leitstelle des Salzlandkreises hat laut Kreissprecher Marko Jeschor am Donnerstagvormittag pünktlich die Warnung ausgelöst. „Das System hat das Signal störungsfrei an die Empfänger im Kreisgebiet übertragen“, erklärte der zuständige Fachbereichsleiter Thomas Michling. Vereinzelt gingen erste Rückmeldungen aus dem Kreisgebiet ein, wonach der Probealarm reibungslos funktionierte. Eine genaue Auswertung sei dem zuständigen Fachdienst Brand- und Katastrophenschutz und Rettungsdienst des Salzlandkreises jedoch erst nach Rückmeldung aller Städte und Gemeinden in einigen Tagen möglich.