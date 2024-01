Noch nie so einen Hass gesehen Wie in Bernburg ein Streit um zerbrochene Bierflaschen eskaliert ist

Drei junge Männer stehen vor Gericht: Sie sollen im Sommer 2022 in Bernburg nachts einen Afrikaner ins Krankenhaus geprügelt haben. Eine Zeugin berichtet vor Gericht, dass der zuvor Bierflaschen an einem Mülleimer zerschlagen haben soll. Aber sie erzählt auch, was sie in den Augen eines der Täter beobachtet hat.