Bernburg/MZ - Alles auf Anfang. Schaut man dieser Tage in das einstige Aroprint-Druckhaus an der Ernest-Solvay-Straße im Süden von Bernburg, sieht man vor allem eins: Leere. Denn in den zurückliegenden Wochen sind etliche Bereiche entkernt, entkabelt und von der Heizung abgeklemmt worden. Denn Bernburgs neuer Betriebshof soll nicht nur geräumiger und moderner werden als der bisherige an der Thomas-Müntzer-Straße in Roschwitz, sondern auch nachhaltiger.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.