Wie Hausärzte im Raum Bernburg beim Impfen ausgebremst werden

Anja Heller impft in der Praxis ihres Mannes Andreas Heller in Güsten einen Patienten gegen Corona.

Bernburg - Das Telefon in der Praxis von Annett Krätsch an der Friedensallee in Bernburg steht seit Wochen kaum still. Die Allgemeinmedizinerin hat direkt nach Ostern damit begonnen, ihre Patienten gegen Corona zu impfen. Und die Nachfrage ist ungebrochen. Erst recht, seitdem die Priorisierung Anfang dieser Woche aufgehoben wurde.