Bildung Wie früher: Weg zum Abitur führt für Könneraner Schüler wieder über Bernburger Gymnasium

Warum Abgänger aus der Gemeinschaftsschule Könnern ihr Abi künftig nicht mehr in Aschersleben, sondern in der Kreisstadt bauen. Zehn Zehntklässler nutzen derzeit eine Schnupperwoche am Carolinum.