Wie Fritz Gregor den Bombenangriff auf Bernburg vor 77 Jahren überlebte

Bernburg/MZ - Bombenangriff! Wenn Fritz Gregor aus Leau den Fernseher anstellt und in den Nachrichten von Fliegeralarm und weiteren Angriffen auf die Bevölkerung in der Ukraine erfährt, sind sie wieder da - die Erinnerungen an den 11. April 1945. 77 Jahre ist es nun schon her, als die Bomben auf Bernburg fielen. Doch der 96-Jährige kann sich noch nahezu an jede einzelne Sekunde an diesem besagten Mittwoch erinnern.