Wie es über Winter auf dem Campingplatz in Bernburg weitergeht

Bernburg/MZ - Der letzte Camper ist am Montag von Platz gerollt. Doch die Tore werden trotz Saisonende auf dem Campingplatz „Schifferklause“ direkt am Saaleufer in Bernburg bis zum Jahresende nicht schließen. Denn die neuen Betreiber - Domenik Sommer und seine Partnerin Helena Wójtowicz - haben sich fernab vom Zelteridyll etwas einfallen lassen, um den Gästen auch in den kühlen Wintermonaten Außergewöhnliches zu bieten.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sparabo MZ+ MZ+ 6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99€ Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<