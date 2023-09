Sonnenblumenernte auf einem Feld in Altenburg. Das Häckselgut wird in einer Biogasanlage in Calbe zur Erzeugung von Strom und Wärme genutzt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Altenburg/MZ - In der Natur passiert eigentlich nichts per Zufall. Manchmal geschehen aber selbst für erfahrene Landwirte unvorhersehbare Dinge. So staunte Volker Bosse, was im Juli auf seinem abgeernteten Wintergerstenschlag auf der rechten Seite am Ortsausgang Altenburg in Richtung Nienburg in den Stoppeln zum Vorschein kam – Tausende von kleinen Sonnenblumen wuchsen plötzlich auf der fünf Hektar großen Anbaufläche.