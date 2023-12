Staßfurt/Bernburg. - Haare schneiden und dabei etwas Gutes tun? Das geht. Nämlich mit einer Haarspende, die für Echthaarperücken für Krebspatienten oder Menschen mit kreisrundem Haarausfall verwendet wird. Doch oft kommt das bei Friseuren in Staßfurt und Bernburg nicht vor.

Denise Schwerdtner vom Frisuren Paradies in Staßfurt: „Ich kann mich nur an eine Kundin erinnern, die ihre Haare wieder mitnehmen wollte.“ Das sei ihr aber in Erinnerung geblieben. „Ich habe ihre Haare geflochten und dann abgeschnitten“, erklärt sie. Ein Gänsehautmoment. Insbesondere, weil sie selbst eine Freundin im Bekanntenkreis habe, die an Blutkrebs erkrankt ist. „Und ihn erfolgreich bekämpft hat“, fügt sie hinzu. Damals habe sie sich aus Solidarität ebenfalls ihre Haare auf sechs Millimeter Länge abgeschnitten.

Drei bis vier Anfragen

Auch im erst diesem Jahr eröffneten Salon „A & J“ von Anna Chernikov und Julian Hayer kämen solche Anfragen nur selten vor: „Etwa drei- bis viermal im Jahr“, schätzt der Salonbesitzer ein.

Kurz vor Weihnachten hat sich Lena Singer dazu entschlossen, ihren Typ zu verändern und dabei noch etwas Gutes zu tun. Denn die Umweltschutzstudentin der Hochschule in Bernburg hatte mehr als 33 Zentimeter Haarlänge – und das im geflochtenen Zustand. Auf die Idee kam sie durch ihre Kommilitonen. Und wenn schon ein neuer Haarschnitt, dann sollen die Haare auch jemandem helfen.

Doch nicht alle Haare eignen sich für eine Spende, ist auf der Internetseite der Deutschen Krebshilfe zu lesen. Mindestens 30 Zentimeter müssen die Zöpfe lang sein. Julian Hayer empfiehlt, mindestens zwei Zöpfe zu flechten. So bleibt die Länge auch bei den Spendern gleich und ermöglicht im Anschluss einen guten Haarschnitt. Denn bei der Herstellung gehen meist einige Zentimeter verloren.

Mehr als 30 Zentimeter sind die Zöpfe von Lena Singer aus Bernburg lang. (Foto: Engelbert Pülicher)

Gesunde Haare sind wichtig

Zu beachten ist dabei jedoch: Dreadlocks, Haare mit chemischer Dauerwelle oder dauerhaft geglättetes oder strapaziertes Haar sind für eine Spende ungeeignet – immerhin soll der Haarersatz natürlich aussehen und dem neuen Besitzer lange Freude machen.

Doch warum werden nicht mehr Haare gespendet, etwa direkt von Friseuren selbst? Zum einen liegt das an der Länge: Nicht jeder Besucher bringt diese Voraussetzung mit. Außerdem können Haare, die beim Schneiden auf dem Boden landen und durcheinander liegen, nicht verwendet werden. Zum einen, weil sie sich mit anderem Haar mischen könnten, zum anderen wegen der Verschmutzung.

Kein Problem gebe es hingegen bei gefärbtem Haar, solange es gesund ist. Hier empfiehlt die Deutsche Krebshilfe allerdings eine Länge von 40 Zentimetern.

Für eine Perücke sind in der Regel vier bis fünf Spenden nötig, um eine gleichmäßige Haarpracht nachzubilden, klärt die Deutsche Krebshilfe auf. Deswegen ist es auch notwendig, die Zöpfe als Ganzes zu verschicken – und die sollten vorher ausgemessen werden. Ideal ist ein geflochtener Zopf.

Kooperationspartner

Die Deutsche Krebshilfe stellt die Perücken allerdings nicht selbst her. Sie hat Kooperationspartner: Zum einen den Bundesverband der Zweithaar-Spezialisten (BVZ), zum anderen die Perückenmanufaktur Rieswick & Partner.

„Beim BVZ werden abgeschnittene Zöpfe gesammelt und einmal jährlich unter Betrieben versteigert, die Echthaar verarbeiten. Der Erlös der Versteigerung wird nach Abzug der Kosten im Anschluss an die Deutsche-Kinder-Krebshilfe gespendet“, erklärt die Deutsche Krebshilfe auf ihrer Internetseite.

Anders bei der Zweithaarmanufaktur: Eingehende Spenden werden zu Perücken gefertigt. Für die Haarspenden gibt die Manufaktur eine zusätzliche freiwillige Spende, die sich nach der Länge, dem Gewicht, der Struktur, der Farbe und dem allgemeinen Zustand der gespendeten Haare richtet. Außerdem verschenkt die Firma den Haarersatz an krebskranke Jugendliche sowie Mädchen und Jungen, die an kreisrundem Haarausfall leiden.

Lena Singer hat ihre Entscheidung nicht bereut und trägt nun einen Bobschnitt. Die Zöpfe wird sie selbst abschicken. „Und ich habe bemerkt, dass sie mit einem Lächeln nach Hause gegangen ist“, freut sich Julian Hayer.