Bernburg - Nach fast 55 Jahren ist am Freitag eine sogenannte Zedeka, also eine jüdische Spendenkanne, an

das Museum Schloss Bernburg überreicht worden. Sie war in der Synagogengemeinschaft Magdeburg wiederentdeckt worden und gehörte einst zur Bernburger Synagoge, die 1938 niedergebrannt worden war.