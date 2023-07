Fliegendes Findelkind in Latdorf

Latdorf/MZ - „Ich habe mich erschrocken. Ich wäre beinahe drauf getreten“, erinnert sich Claudia Schmidt, als vor gut zwei Wochen auf einmal ein winziger Vogel auf dem Hof ihres Hauses in Latdorf vor ihren Füßen lag. „Der Kleine war gerade so befedert, also noch ganz jung.“ Er musste aus dem Schwalbennest gefallen sein, das sich über einer Tür auf dem Hof befindet. „Bei uns brüten seit Jahren Schwalben“, erklärt Claudia Schmidt. Die Eltern des Tieres flogen aufgeregt herum. Schmidts Cousin hob den kleinen Vogel wieder ins Nest und alles schien gut.