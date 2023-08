Jetzt heißt es Parkzeit: Nach über zehn Jahren feiert Beesenlaublingen wieder auf und vor der Bühne sowie drumherum. Ein Band sorgte dabei am Band für einen ganz besonderen Moment. Und der Tag war voller gelebter Erinnerung.

Wie ein Lied selbst den Parkverein in Beesenlaublingen überrascht

Beesenlaublingen - Ringsum im Landkreis gab es am Sonnabend viele große Feste. Ein kleines, aber feines Fest namens „Parkzeit“ hatte dabei der vor sieben Jahren gegründete Parkverein in Beesenlaublingen auf die Beine gestellt. Es stellte den Höhepunkt seiner bisherigen Arbeit da. Nur mit Hilfe vieler – der Vereinsmitgliedern selbst, der ortsansässigen Firmen, Vereine und Sponsoren und der Unterstützung durch die Stadt Könnern – war es schließlich gelungen, nach über zehn Jahren das Fest und die Musik wieder zurück auf die Parkbühne in Beesenlaublingen zu holen.