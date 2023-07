An der Hohen Straße in Bernburg entsteht derzeit ein neuer Bauhof für die Wohnstättengesellschaft. Vor elf Jahren waren die früheren Gebäude des VEB Spiegelchemie abgerissen worden. Was dort einst produziert und entwickelt wurde.

Wie die Spiegelfabrik in Bernburg sogar in Indien Spuren hinterlassen hat

Bernburg - An der Hohen Straße in Bernburg entsteht derzeit der neue Bauhof der Wohnstättengesellschaft mbH. Einst war es Produktionsstätte für Spiegel. Zu DDR-Zeiten wurden dann an Geräten für wissenschaftliche und technische Zwecke Verbesserungen eingeführt. So wurde zum Beispiel die Silberspritzmethode auch zur Schallplattenherstellung angewandt, und jede DDR-Amiga- oder Eterna-q2-Schallplatte war ein Produkt, das mit Hilfe dieser Methode um ein Vielfaches verfeinert wurde. Ab 1. Januar 1950 lautete die eingetragene Betriebsbezeichnung „Max Ermes und Rolf Ermes, chemische und technische Produkte für die Spiegelindustrie, Großhandel, Einzelhandel und handwerkliche Fabrikation“. Das als Industriebetrieb geführte Unternehmen wurde am 1. April 1958 als offene Handelsgesellschaft neugegründet.