Prozess wegen Drogenhandels Wie die Polizei fast 170.000 Euro, drei Kilo Cannabis und jede Menge Waffen fand

Bis an die Zähne bewaffnet war ein 39-jähriger Mann aus dem Salzlandkreis, der jetzt in Landgericht Magdeburg vor Gericht steht. Das berichteten vor Gericht jetzt Polizeibeamte, die im September seine Wohnung in Könnern durchsucht hatten. Und sie erzählten, wie sie dabei auf sehr, sehr viel Bargeld und ein Sturmgewehr stießen.