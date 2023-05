In den vergangenen Jahren wurde kräftig in die Sanierung der Innenstadt von Bernburg investiert. Welches Vorhaben bis 2026 abgeschlossen sein soll.

Bernburg/MZ - Diese Veranstaltung hätte mehr Beachtung verdient, denn es gab viele interessante Fakten und eine Menge zu sehen. Der Tag der Städtebauförderung ist für Holger Dittrich jedes Jahr der passende Anlass, den Bürgern die schönen Seiten von Bernburg zu zeigen. Diesmal wurden Projekte in der östlichen Stadterweiterung von privaten und öffentlichen Bauherrn vorgestellt, die mit Hilfe der Städtebauförderung umgesetzt werden konnten. Der diesjährige Rundgang begann an der Franz-Mehring-Schule, führte zum Martinszentrum, zum Martinplatz und endete an einer Baulücke in der Hohen Straße, in der demnächst der Betriebshof der Bernburger Wohnstätten errichtet wird.