Graffitiprojekt an der Diesterweg-Schule in Bernburg

Bernburg/MZ - „Es war cool, Zeichnungen anzufertigen und dann zu sehen, wie das auf der Wand entsteht“, sagt der neunjährige Karl auf die Frage, was ihm beim Graffitiprojekt an der Diesterweg-Grundschule in Bernburg am besten gefallen hat. „Das Sprühen hat mir am meisten Spaß gemacht“ ergänzt Moritz, sein Mitschüler.