Wie die Kinder der Alslebener Kita „Gänseblümchen“ zu kleinen Akrobaten wurden

Alsleben/MZ - Von Berlin in die Schiffer- und Mühlenstadt Alsleben: Während der in Berlin heimische Zirkus Busch-Berolina gerade in der Winterpause ist, touren Chiara Spindler und Mike Alcaraz durch Sachsen-Anhalt und bringen den Kleinsten ein Stück Manege in den Kindergarten. „Wir möchten den Kindern eine Freude machen und gleichzeitig den Zirkus bekannter machen“, erzählt die 21-jährige Luftakrobatin Chiara Spindler. Für den etwa 45-minütigen Auftritt haben sich die Artistin und ihr Kollege ein kleines, interaktives Programm zusammengestellt. „Ich besitze sogar ein mobiles Ringtrapetz für unsere Winterreisen.“ Akrobat Mike Alcaraz tritt im Kindergarten als der Clown „Jacomo“ auf.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1 € Sparabo MZ+ MZ+6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt MZ+ kennenlernen und 7 Tage >>testen<<.