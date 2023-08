Die Freiwillige Feuerwehr Neugattersleben feiert in der nächsten Woche in 140-jähriges Bestehen. Welche Kameraden aus dem Salzlandkreis beim großen Umzug dabei sind und wie abends gefeiert wird.

Neugattersleben - Ein Brand in der Grube „Luise Hedwig“, dort wo sich heute der Schachtsee befindet, gab im Jahr 1883 den Anstoß für die Gründung einer Freiwilligen Feuerwehr in Neugattersleben-Hohendorf. Mit der Unterstützung des damaligen Schlossherren Graf von Alvensleben ist die Feuerwehr aus der Taufe gehoben worden. Diese und viele weitere interessante Informationen werden die Gäste am Samstag, 9. September, erfahren, wenn sie zum Fest anlässlich des 140-jährigen Bestehens der Feuerwehr auf den Gutshof an der Förderstedter Straße nach Neugattersleben kommen.