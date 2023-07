Millionen-Investition am Bahnhof Wie der Weg für den Wohnpark in Könnern freigemacht wurde

In der Nahe des Bahnhofs in Könnern soll ein Mehrgenerationenwohnen in großem Komplex entstehen. Die Pläne gibt es schon länger, jetzt kann es losgehen. Warum ein Geruchsproblem dem noch im Weg zu stehen schien.