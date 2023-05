Altenburg/MZ - „Wir wollen mal wieder etwas machen für das Dorf. Früher haben wir an diesem Wochenende immer ein Pfingstturnier in Altenburg veranstaltet“, sagt Dieter Goldbach, Vorsitzender der SG Altenburg. Diese Tradition soll wieder aufgegriffen werden. Gemeinsam mit Jens Pflüger als Stellvertreter und Kassenwart Maik Piehl bildet er den Dreier-Vorstand der Sportgemeinschaft, die jetzt am Wochenende ihr 95-jähriges Bestehen feiert. Los geht es am heutigen Freitag ab 18 Uhr mit einem Altherren-Turnier, kündigt Dieter Goldbach an. Neben den Altenburgern spielen dabei noch Teams aus Drosa, Neundorf und Pobzig um den Sieg. „Danach wird gegrillt und der Abend wird gemütlich ausklingen“, sagt Jens Pflüger.

