Ein Gotteshaus als Klettergarten: Mit dieser Aktion will die Landeskirche Anhalts einmal mehr Interesse an ihrem Zuhause wecken. Am Mittwoch waren die ersten Kletterer unter dem Kirchendach unterwegs.

Wie der Hochseilgarten in die Marienkirche in Bernburg kommt

Bernburg - Hoch hinaus wollte Jonas Wolter in der Marienkirche in Bernburg. Und so setzte er einen Schritt vor den anderen dort oben in schwindelnder Höhe, während im Hintergrund die Fenster des Gotteshauses glitzerten. Der Sechstklässler vom Ludwigsgymnasium Köthen

war am Mittwoch mit seiner Klasse Gast im mobilen Hochseilgarten, der an diesem Tag zum ersten Mal geöffnet war. Selbst während eines Gottesdienstes soll in den nächsten Tagen klettert werden dürfen.