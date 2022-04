Wie das Ausstellen der digitalen Impf-Pässe im Raum Bernburg funktioniert

Bernburg/Könnern - Zwei Wochen nach dem Start des Digitalen Impfzertifikats für Geimpfte zum Schutz vor dem Coronavirus ist der Ansturm in der Region Bernburg wie auch in ganz Deutschland ungebrochen. Laut Bundesgesundheitsministerium sind in dieser kurzen Zeit bereits 32 Millionen digitale Corona-Impfnachweise ausgestellt worden.