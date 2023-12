Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bernburg/MZ - Gerade einmal 30 Sekunden sind noch auf der Uhr. Die Bernburger Handballer liegen gegen den Tabellenzweiten Braunschweig mit sechs Toren in Rückstand. Da stoppt Julian Schulze mit überragendem Einsatz einen Konter der Gäste. Obwohl die Niedersachsen nach dem Freiwurf noch für den 20:27 (12:14)-Endstand sorgen, spiegelt diese eine Aktion die ganzen 60 Minuten wider. Mit unbändigem Willen wehrten sich die Hausherren gegen ein erneutes zweistelliges Debakel, haben trotz der Niederlage ein Lebenszeichen im Kampf um den Klassenerhalt gesendet. Die Braunschweiger feierten am Samstag immerhin ihren neunten Sieg in Serie.