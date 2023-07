Wie alt sind die Bilder aus dem Internet, um die es in Bernburg geht, wirklich?

Erfolgreich waren die Ermittler am Computer. Ob der Angeklagte auch belangt werden kann, entscheidet sich jetzt vor Gericht.

Bernburg - Das Internet merkt sich alles. Spuren zu verwischen, fällt selbst Experten schwer. Als am 23. September 2021 Beamte an seine Haustür klopften und einen Durchsuchungsbefehl in den Händen hielten, war selbst der 33-jährige Fachinformatiker deshalb sichtlich überrascht.